الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي في الصين خلال شهر يونيو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن بيانات رسمية، أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي سجّل 50.5 في يونيو الجاري، بانخفاض عن 51.1 في مايو الماضي.

وتشير قراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة تحت 50 انكماشا.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين وصل إلى 49.5 في يونيو الجاري، ليظل دون تغيير عن مايو الماضي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط