وزير الخارجية الأمريكية يجتمع بكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الخليج 365 - متابعات

اجتمع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يوم أمس بكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في واشنطن العاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر : ناقش المجتمعان ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والحفاظ على هذه الزيادة، كما تطرقا إلى العمل المتواصل لمعالجة التحديات الأمنية التي عرقلت تسليم المساعدات في داخل القطاع.

وأكد الوزير بلينكن على ضرورة ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني بشكل فعال، كما أكد على أهمية الاتفاق على صفقة لوقف إطلاق النار تضمن الإفراج عن الرهائن وتساهم في إنهاء معاناة المدنيين في غزة.

وأعرب الوزير بلينكن عن ثقته المتواصلة في المنسقة كاغ ودعم الولايات المتحدة القوي لتفويضها.

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