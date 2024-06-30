السعودية | هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.6% بالربع الأول 2024

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة الإحصاء: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.6% بالربع الأول 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.6% خلال الربع الأول 2024، وذلك بنسبة 0.2% مقارنةً بالربع الرابع من العام 2023، مشيرة إلى استقرار معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة نسبياً عند 3.5% في الربع الأول للعام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين 3.5% في الربع الأول من عام 2024م، مسجًلا بذلك ارتفاًعا طفيفًا بمقدار 0.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023م، كما سجل انخفاضًا سنويا بمقدار 0.8% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م.

وأضافت أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 7.6% في الربع الأول من عام 2024م، بانخفاض مقداره 0.2% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م، وبانخفاض سنوي كذلك بمقدار 1.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الأول لعام 2024م بمقدار 1% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.4% ليستقر مقارنةً بالربع الأول من عام 2023م.

ووفق الهيئة، سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاًعا بمقدار 1% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 47.5% وارتفاًعا بمقدار 0.5% عن الربع الأول من عام 2023م.

وكشفت نتائج مؤشرات سوق العمل بالمملكة للربع الأول لعام 2024م ارتفاع معدل المشتغًلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6% ليبلغ 30.7%، كما ارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.8% ليصل إلى 35.8%.

وفي نفس الوقت ارتفع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.3% ليصل إلى 14.2%، وذلك مقارنة بالربع السابق من عام 2023م.

أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد ارتفع معدل المشتغلين الذكور إلى السكان، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة، وذلك بمقدار 1.2 % و1% ليصًل إلى 63.6% و 66.4% على التوالي، فيما انخفض معدل البطالة بمقدار 0.4% ليصل إلى 4.2% مقارنة بالربع السابق من عام 2023م.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط