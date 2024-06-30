السعودية | الهيئة العامة للإحصاء: نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.6% مسجلةً 9.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة صافي التدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 9.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 5.6%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، حيث بلغت حينها 9 مليارات ريال.

وأوضحت الهيئة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت حوالي 17 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 0.6 % مقارنة بالربع الأول لعام 2023، والذي بلغت قيمته نحو 16.9 مليار ريال.

وتابعت أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت حوالي 7.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، بانخفاض نسبته 5.1%، مقارنة بالربع الأول من عام 2023، التي سجلت فيه نحو 8 مليارات ريال.

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