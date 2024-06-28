ضبط طالب زعم قدرته على تسريب الامتحانات عبر واتس آب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق واتس آب يدعي خلالها أحد الأشخاص بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب- مُقيم بسوهاج) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي) وتبين إدارته مجموعتين أخرتين بذات المضمون، واعترف بإدارته المجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادي غير مشروع، والمبلغ المالي بالمحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.