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قُدرت بـ 1.8 مليون جنيه.. ضبط 6 متهمين بحوزتهم 20 كيلو حشيش وأسلحة نارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

واصل قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية - الجيزة – الأقصر –البحر الأحمر)؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - 2 بندقية خرطوش – فرد محلي – طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.850 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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