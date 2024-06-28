قُدرت بـ 1.8 مليون جنيه.. ضبط 6 متهمين بحوزتهم 20 كيلو حشيش وأسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

واصل قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية - الجيزة – الأقصر –البحر الأحمر)؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - 2 بندقية خرطوش – فرد محلي – طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.850 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.