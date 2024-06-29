رياح مثيرة للرمال والأتربة..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد .

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا السبت انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيانها أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد ويصاحب ذلك نشاط في حركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

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