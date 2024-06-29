أخبار مصر.. الانتهاء من التشكيل الوزارى والمحافظين وحلف اليمين خلال أيام

أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، على أهمية تعزيز المهارات التي يحتاجها المصريون، كاشفة عن توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص وعلينا النظر إلى هذا البرنامج في إطار الظروف الإقليمية والدولية ولا يمكن التقييم بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، متابعة: "رغم كل هذه التحديات استطاعت الدولة المصرية طرح 14 شركة من 32 شركة تم طرحهم لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة".

هالة السعيد: وفرنا 65 فرصة استثمارية فى 14 قطاعا خلال الثلاث سنوات الأخيرة

كشفت الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.

قال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إن كل القطاعات الأساسية تشارك في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، مشيرا إلى أن الطاقة تمثل تحديا لكل من مصر وأوروبا.. ومصر تحتاج إلى المزيد من الطاقة وموارد الطاقة التقليدية لا يوجد فيها مجال للنمو.. والأمر على النقيض للطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح. قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد. نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نقدم 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصرى

وزير التعليم: لن يضار أي طالب خلال تصحيح امتحان الفيزياء للثانوية العامةمسؤول أوروبى: مصر ستصبح أكبر موردى الهيدروجين إلى أوروبا

فى إطار جهود وزارة التعليم العإلى والبحث العلمى نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة، تناسب موقع مصر وأهميتها كقِبلة تعليمية بمنطقة الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع استقبال الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية، ضمن إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030. أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و700 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها وحتى اليوم، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة». الصحة: فحص 2.7 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: السادات، وبدر، والشيخ زايد، والنوبارية الجديدة، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، و15 مايو، نفذت حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة، أسفرت عن التصدي وإيقاف وإزالة مخالفات بناء، ورفع إشغالات، وظواهر عشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين أو الدولة. الإسكان: إزالة مخالفات بناء ورفع إشغالات فى حملات مكبرة بعدة مدن جديدة أعلنت الداخلية الإيرانية، إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، بين المرشح مسعود بزشكيان، ضد المحافظ سعيد جليلي. الطقس غدا .. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة إيران تعلن عن إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين بزشكيان وجليلي

فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية