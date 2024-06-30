تنفيذ قطار حارس النيل.. النقل توقع عددًا من الاتفاقيات مع الجانب الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقعت وزارة النقل، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر صديق البيئة وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية بشأن التعاون في دعم المشروعات الصديقة للبيئة لوزارة النقل، ووقع عن الجانب المصري الفريق مهندس كامل الوزير، وعن الجانب الإيطالي ميكال رون، الرئيسة التنفيذية للأعمال الدولية

بهيئة تنمية الصادرات الإيطالية.

وصرح وزير النقل، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام والتوسع في مشروعات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، حيث يتم استكمال شبكة مترو الأنفاق وتنفيذ عدد من وسائل النقل الأخضر صديق البيئة لأول مره على أرض مصر وهي شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق وغرب النيل.

يأتي ذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في أنحاء الجمهورية.

كما شهد وزير النقل، وسفير إيطاليا بالقاهرة، توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الإيطالية بشأن إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر في مصر "قطار حارس النيل".

ووقع عن الجانب المصري، محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعن الجانب الإيطالي باولو بارليتا الرئيس التنفيذي لشركة ARSENALE S. P. A.

وصرح وزير النقل، بأن هذا التوقيع يأتي في ظل النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها مرفق السكك الحديدية في عهد الرئيس السيسي بكل قطاعاته ومنها قطاع الوحدات المتحركة الذي شهد خلال الفترة السابقة تطويرًا وتحديثًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن إطلاق مشروع القطار السياحي الفاخر سيمثل استكمالًا لدعم أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة بمختلف أنواع القطارات.

ولفت إلى أن هذا القطار السياحي الفاخر سيكون بتصميم داخلي وشكل خارجي يعكس حضارة الدولة مع الالتزام بالمواصفات العالمية ويتكون القطار من 15 عربة و40 كابينة مقسمة إلى 3 فئات مختلفة: ديلوكس، وجناح، وجناح فاخر، بسعة إجمالية تصل إلى 80 راكبًا مما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها على متن القطار.

وسيمثل القطار مزيجًا بين الترفيه والرفاهية والفخامة، وستكون تجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن المصرية برفاهية وأريحية كبيرة بفضل الخدمات المزودة بالقطار، وسيكون لهذا القطار تأثيرًا إيجابيًا مميزًا على القطاع السياحي والسائحين للتعرف على تاريخ مصر المتنوع والاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة والمعالم الموجودة بمصر من خلال قطار فاخر به كل وسائل الراحة والرفاهية.

جدير بالذكر أن هذا القطار الفاخر سيتم تنفيذه بنظام استثماري على نفقة الشركة الإيطالية من عربات مجددة على أعلى مستوى من الرفاهية بما يتوافق مع المعايير الفنية المصرية، ومخطط أن تنقل رحلة القطار الركاب في تجربة مميزة من القاهرة (مدينة الألف مئذنة) الغنية بالعمارة الفريدة والمعالم الأثرية أحد أكبر المدن على الأرض وواحدة من أغنى المدن ثقافيًا وعلى طول نهر النيل تستمر الرحلة مع أحد أقدم المدن على الكوكب (الأقصر) وسيتم التوقف بها لزيارة المعالم السياحية.

وستستمر الرحلة إلى أسوان التي تشتهر بتراثها الفني والتقليدي في الصناعات اليدوية، وبحيرة ناصر (أكبر بحيرة صناعية في العالم) في رحلة تستغرق ثلاثة أيام وليلتين.

وتعتبر شركة أرسينال الإيطالية من الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المنتجعات السياحية والفنادق في أهم الوجهات السياحية في إيطاليا بالاشتراك مع مالكي ومشغلي الفنادق العالمية الفاخرة، وتهدف من هذا المشروع تطوير وإدارة أول أسطول سياحي فاخر من القطارات مشابه لفكرة الرحلات النيلية للتمتع بالمعالم السياحية بمصر التي يتم تبني تلك الفكرة بها مثل إيطاليا بقطار "لادولتشي فيتا".

وشهد الفريق كامل الوزير، والسفير كواروني، توقيع اتفاقية شروط وأحكام لتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بخط الفردان - بئر العبد/ بالوظة - ميناء شرق بورسعيد، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة MERMEC الإيطالية بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات.

ووقع على الاتفاقية عن الجانب المصري المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن جانب الشركة Angelo Petrosillo نائب رئيس شركة MERMEC الإيطالية.

ويهدف المشروع إلى التحكم في حركة مسير القطارات على طول الخط ويحتوي على عدة نظم حديثة (نظام إشارات حديث (EIS) ونظام اتصالات يعتمد على تكنولوجيا كابلات الفايبر ونظام قوى كهربية لتغذية الإشارات والاتصالات ونظام تسجيل للأعطال على مدار الساعة ونظام إلكتروني حديث لتشغيل 13 مزلقانًا بالأضواء والأجراس والبوابات الأوتوماتيكية ونظام حديث للتحكم في الدخول إلى غرف التحكم (Acess Control) ونظام عداد عجل (Axel counter).

وأكد وزير النقل، أنه في إطار اهتمام الدولة بتطوير سيناء وربطها بغرب القناة من خلال خط سكة حديد، بدأت وزارة النقل بإنشاء خط سكة حديد الفردان - بئر العبد - ميناء شرق بورسعيد بطول 144 كيلومترًا حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في المسافة ما بين الفردان وبئر العبد بطول 100 كيلومتر بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وجار العمل في نهو أعمال السكة في المسافة بين بالوظة وميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترا وذلك لربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة السكة الحديد.

كما يجرى تنفيذ الأعمال بين بئر العبد/ والعريش وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا، بطول إجمالي حوالي 500 كم، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي العريش/طابا، ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء وذلك في إطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء.

وأضاف الوزير أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يهدف إلى زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط من خلال متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ومن خلال وجود نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، علما بأنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 2000 كم لزيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط السكة الحديدية.

جدير بالذكر أن شركة MERMEC الايطالية وهي شركة رائدة في مجال الإشارات والاتصالات بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات وهي شركة مصرية رائدة في مجال الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لتوريد وتركيب والوضع بالتشغيل لأحدث نظم الإشارات والتي تعمل بنظام الارتباط الالكتروني (EIS) التي تستخدم أعلى مستوى للسلامة (SiL4) لضمان سلامة مسير القطارات على هذا الخط.

وأضاف أنه تم وضع خطة لتدريب الكوادر البشرية مع شركة MERMEC الإيطالية أثناء تنفيذ منظومة الإشارات، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الإيطالية ستقوم بالاستعانة ببعض مكونات نظم الإشارات الناتجة من تطوير أنظمة الإشارات بعد إعادة تأهيلها وذلك توفيرًا للعملة الأجنبية.