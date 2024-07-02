سارة أبي كنعان تتالق بإطلالة صيفية كاجوال وأكسسواراتها تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وخطفت سارة الأنظار بجمال إطلالتها، إذ اختارت إطلالة صيفية أنيقة وناعمة، نسقتها مع مجموعة كبيرة من المجوهرات.

وظهرت سارة في الصور بفستان صيفي باللون الأزرق، جاء مزموم الخصر، وبدون حمالات، وعلى شكل الحرف V عند الصدر، تنتهي بحمّالتين معقودتين خلف الرقبة لتكشفا عن كامل الظهر.

ولفتت سارة الأنظار بأكسسواراتها الناعمة والمتنوعة، إذ اختارت قرطي اذن طويلين، بالإضافة غلى مجموعة من السلاسل والخواتم والأساور، التي جاءت بأشكال متنوعة، ومزينة بالكريستال.

وأضافت سارة على إطلالتها صيحة الستراس على ظهرها المكشوف، كما وضعت ستراس على شكل نجوم بجانب عينها.

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