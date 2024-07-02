تكنولوجيا: تسريبات توضح ألوان هاتف Galaxy S24 FE المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف FE، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل إختيارات ألوان هاتف Galaxy S24 FE.

أشارت التقارير السابقة إلى أن سامسونج تستعد لعقد حدث لاحقاً هذا العام لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S24 FE، والذي يأتي بتكلفة أقل من سلسلة Galaxy S24.

وتوضح التوقعات الجديدة التي نشرت عبر “Ross Young” إلى أن هاتف S24 FE يأتي بإختيارات ألوان تتضمن الأسود، والرمادي، والأزرق الفاتح، والأخضر الفاتح إلى جانب اللون الأصفر.

أيضاً من المتوقع أن يكون النموذج المميز باللون الأسود الأعلى مبيعاً بين الإختيارات الأخرى في الألوان، كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم هذه الألوان بدرجات جديدة مع تسمية جديدة.

من جانب أخر قدمت سامسونج هاتف Galaxy S23 FE الحالي بإختيارات ألوان تتضمن الأخضر، الكريمي، والبنفسجي، وIndigo، والجرافيت وأيضاً Tangerine.

كما أوضحت تسريبات جاءت من قاعدة بيانات Geekbench أن هاتف Galaxy S24 FE يأتي برقاقة معالج Exynos 2400، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يأتي أيضاً بإختيار أيضاً بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

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