شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن عن فتح باب التحويلات المدرسية غدا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة القاهرة، أنه سيتم فتح باب التحويلات المدرسية غدا الإثنين الموافق 1 / 7 / 2024، على رابط الخدمات التعليمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

eduserv.cairo.gov.eg

وخدمة التحويل هي خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية إلى مدرسة أخرى داخل نطاق محافظة القاهرة طبقا للكثافات ويمكن من خلالها إجراء الآتي:



يتم تقديم طلب التحويل من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

ويتاح إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة.

كما يتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهائها.

