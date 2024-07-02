الامارات | موراي ينسحب من ويمبلدون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر البريطاني المخضرم أندي موراي الانسحاب من منافسات الفردي لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لكن مع البقاء في منافسات الزوجي حيث يلعب بجانب شقيقه جايمي، وذلك بحسب بيان صادر الثلاثاء عن فريقه الإداري.

وكان من المفترض أن يتواجه ابن الـ37 عاماً، الفائز بلقب البطولة الإنجليزية عامي 2013 و2016 وبلقب فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2012، مع التشيكي توماس ماخاتش الثلاثاء في الدور الأول، لكنه اتخذ "القرار الصعب جداً" بالانسحاب نتيجة عدم تعافيه كاملاً من عملية جراحية في ظهره.

وقال البيان "لسوء الحظ، وعلى الرغم من العمل الدؤوب من أجل التعافي منذ إجراء العملية الجراحية قبل ما يزيد عن أسبوع بقليل، اتخذ أندي قراراً صعباً جداً بعدم لعب الفردي هذا العام".

وأضاف "كما تتخيلون، فهو يشعر بخيبة أمل كبيرة لكنه أكد أنه سيلعب في الزوجي مع جايمي ويتطلع للمنافسة في ويمبلدون للمرة الأخيرة".

وكان موراي يهدف إلى ظهور وداعي في البطولة الكبرى، لكنه سيكتفي الآن بخوض منافسات الزوجي بجانب شقيقه جايمي.

وانسحب مواري الشهر المنصرم من مباراته في الدور الثاني ضد الأسترالي جوردان طومسون في دورة كوينز الإنجليزية الإعدادية لويمبلدون.

وعانى المصنف الأول عالمياً سابقاً والذي يخوض مبارياته مع طرف اصطناعي معدني على مستوى الورك تم وضعه في أوائل عام 2019، منذ بداية مباراته أمام طومسون وقال بعد ذلك إنه يشعر بضعف في ساقه اليمنى ويفقد التنسيق.

عاد إلى المنافسات فقط في أيار/مايو الماضي بعد قرابة شهرين من الغياب بسبب إصابة في الكاحل.

ويسعى موراي إلى إنهاء مسيرته بمشاركة في أولمبياد باريس الذي ينطلق في 26 الحالي، مع الأمل بإضافة ميدالية إلى الذهبيتين اللتين أحرزهما في الفردي عامي 2012 و2016.