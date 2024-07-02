الامارات | رئيس الدولة يهنئ هاتفياً رئيس إندونيسيا المنتخب بنجاح العملية الجراحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا المنتخب، وزير الدفاع، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجراها، داعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

من جانبه، عبر فخامة برابوو سوبيانتو، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هذه اللفتة الكريمة من سموه، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه، متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية.