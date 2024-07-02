كيت ووليام في فيديو جديد مؤثّر… إقرأ التفاصيل

ظهر الأمير وليام وكيت ميدلتون، في مقطع فيديو مؤثّر في قصر كنسينغتون في لندن للاحتفال بيوم القوّات المسلّحة يوم السبت.

وعمل الزوجان الملكيّان، اللذان تزوجا في أبريل ٢٠١١، بلا كلل خلال العام الماضي لدعم القوّات المسلّحة. وأظهر الفيديو كل جهودهما، بما في ذلك بعض المقتطفات المؤثّرة للزوجين معًا.

وفي اللقطات، يمكن رؤية وليام، وهو يحيّي المحاربين القدامى قبل الذكرى الثمانين ليوم الإنزال، الذي حدث في وقت سابق من شهر يونيو. ويختتم الفيلم بلقطة لفريق السهام الحمراء الشهير وهو يطير.

ونشر قصر كنسينغتون في لندن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 40 ثانية على حساباته الرسميّة على وسائل التواصل الاجتماعيّ مع إشارة توضيحيّة تقول: “في يوم القوّات المسلّحة، نشكر جميع الذين يخدمون في جيشنا، في المملكة المتّحدة وفي جميع أنحاء العالم، والأحبّاء الذين يدعمونهم في كل شيء يفعلونه من أجل بلادنا”.

ومن بين الأحداث البارزة على وجه الخصوص رؤية وليام يرتدي معدّات عسكريّة مموهة في نوفمبر أثناء زيارة إلى فوج ميرسيان، بعد وقت قصير من تعيينه عقيدًا أعلى من قبل والده الملك تشارلز.

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كان هناك أيضًا مقطعٌ عاطفيٌّ لكيت وهي تزور القاعدة الجويّة البحريّة الملكيّة في يوفيلتون في سبتمبر من العام الماضي.

وفي حين أنّ الفيديو قد لا يكون جديدًا، فمن الواضح أنّ المونتاج ضرب على وتر حسّاس لدى محبّي الملوك، الذين وصفوه بأنّه “تحية جميلة” بينما تخضع كيت للعلاج من السرطان.