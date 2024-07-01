شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: بداية تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات تنفيذا لقرار الحكومة لترشيدًا استهلاك الكهرباء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

يعقد غداً الثلاثاء، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بـ العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى. قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي . صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.8 مليون طن منذ بداية العام بـ2.8 مليار دولار أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التى سيتم العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 . قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غدا الثلاثاء 2 يوليو الجارى يؤدى 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وتشمل" الإنجليزية والفرنسية والألمانية". أعلنت وزارة الاوقاف توزيع 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحى، اليوم الاثنين على 6 محافظات وهم البحر الأحمر، سوهاج، مطروح، قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، وكانت قد انطلقت أعمال توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية وبدأت بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في الدفعة الأولى. وزارة الأوقاف: توزيع 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحى اليوم فى 6 محافظات طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الأولى محافظ القاهرة يوجه بشن حملات لتطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات

غدا.. مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

يتساءل أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، عن موعد وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي، وذلك بعد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025.

بدء التقديم للصف الأول الثانوى بالجيزة 3 يوليو المقبل

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مراجعة مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجوابالأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بكل الأنحاء والمحسوسة على القاهرة 39 درجة