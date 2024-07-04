شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يطلع على قدرات وإمكانيات شركات الفضاء والدفاع في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، شركة (تاي) التركية لصناعات الفضاء في أنقرة، وشركة (بايكار) التركية للصناعات الدفاعية في إسطنبول، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية تركيا.

منتجات حديثة وقدرات متطورة

واطلع سمو وزير الدفاع خلال الزيارتين على قدرات الشركتين وإمكانياتهما، واستعرض أبرز مشاريعهما، وشاهد منتجاتهما الحديثة وتقنياتهما المتطورة، كما تجول سموه في مرافق الشركتين، واستمع لشرح عن خططهما وإستراتيجياتهما المستقبلية.

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وكان سمو وزير الدفاع قد اجتمع، يوم أمس، في مقر إقامته في أنقرة مع وفد شركة (أسيلسان) التركية للصناعات الدفاعية، الذي قدم لسموه إيجازًا عن أبرز مشاريعها وأحدث منتجاتها وخدماتها.

رافق سموه خلال الزيارتين معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية المكلف اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة العقيد البحري الركن عبدالله بن عبدالرحمن بن غيث.