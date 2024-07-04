شكرا لقرائتكم ألعاب ترفيهية وعروض كرنفالية في حديقة الأمير ماجد ضمن فعاليات موسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستقبل حديقة الأمير ماجد زوار موسم جدة 2024 يوم غد، العديد من العروض المشوقة والمناطق الترفيهية العالمية، كما ستقدم لزوارها مجموعة من العروض الحية تعكس أجواء المتعة والفرحة التي تحيط بالمكان المستوحى من جمال وسحر الحدائق.

عروض سيرك

ويستمتع زوار الحديقة بعروض السيرك الرائعة التي تشمل بهلوانيات مدهشة ومهارات الأكروبات وأداءً مدمجًا بين الفن والطبيعة بتصاميم أزياء تضفي لمسة فنية رائعة تعكس جمال الطبيعة في العروض.

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كما تمنح الحديقة زوار موسم جدة 2024 فرصة الالتقاء بشخصيات الأزهار المبهجة التي تستقبلهم بابتسامتها الجميلة وتضيف إلى يومهم الكثير من البهجة والسعادة وتفتح لهم مجال التفاعل معها والتقاط الصور لأجمل اللحظات والذكريات، من خلال استعراض للأزياء المستوحاة من قلب الفعالية “الحدائق” بالإضافة إلى عروض كرنفالية استثنائية مليئة بالألوان والجمال تبعث الفرح والسرور للزوار.

مواصفات فريدة

وتعد حديقة وممشى الأمير ماجد إحدى أجمل الأماكن الترفيهية في مدينة جدة، بما تمتلكه من مواصفات تصميمية فريدة، حيث تضم نافورة ضخمة يمكن للزائر رؤيتها من مسافات بعيدة خارج الحديقة، كما تعتبر من أكبر الحدائق وإحدى المناطق المميزة في الموسم التي تسمح للزوار بالاستمتاع برحلة رائعة تشمل التسوق وتجارب الطهي والأطعمة، بالإضافة إلى الترفيه المتنوع ثقافيًّا لجميع الفئات العمرية، ومشاهدة العروض التي تضم عروضًا نهارية وعروضًا ليلية، إضافة إلى عروض النوافير الراقصة، أما قطاع تجارب الطبخ فهناك المطاعم وعربات الطعام المتنقلة المليئة بالأطعمة والمشروبات، بينما الأنشطة والفعاليات فتشمل الألعاب الكرنفالية وملاهي الأطفال وألعاب المغامرات.