شكرا لقرائتكم شرط مهم لاستفادة المرأة من منفعة الأمومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت المحامية نادية العمري، أنه لكي تستفيد المرأة من منفعة الأمومة، يجب أن تكون جهة عملها مشتركة في المنفعة بنسبة 2%.

منفعة الأمومة

وتابعت في مداخلة إلى قناة الإخبارية أن هذه النسبة تدفع كاملة لصاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية.

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ولفتت إلى أنه من ضمن الشروط أن تكون المرأة على رأس العمل ويتوفر لديها مدة اشتراك لا تقل عم 12 شهرًا سواء منقطعة أو منفصلة خلال السنتين ونصف السابقة لتاريخ الولادة.

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة أمس، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وتعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.​

ويتم تطبيق تعويض الأمومة على المشتركين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد بمراعاة أن يتم بدء احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارًا من تاريخ سريان نظام التأمينات ​الجديد (أي لابد من توفر خدمة مدتها 12 شهرًا من تاريخ السريان)​.