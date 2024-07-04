شكرا لقرائتكم عبدالرحمن بن مشيبة متحدثًا رسميًّا لوزارة الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، قراراً بتكليف ‎‏المقدم الركن عبدالرحمن بن مشيبه متحدثاً رسمياً لوزارة الحرس الوطني.

خبرات عملية متنوعة

ويعد عبدالرحمن بن مشيبه من الكفاءات الوطنية التي تملك خبرات عملية متنوعة في المجال الإعلامي والعلاقات العامة والتواصل، وحاصل على العديد من المؤهلات في العلوم العسكرية والإعلام والاتصال.