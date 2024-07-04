شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بوزير الخارجية المصري الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي، لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد.

استمرار التعاون والتنسيق

وأعرب سمو وزير الخارجية خلال الاتصال، عن التطلع والحرص على العمل معاً للبناء على العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، واستمرار التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.