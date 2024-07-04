أتربة على الرياض لمدة 12 ساعة

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الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة اليوم الخميس على أجزاء من منطقة الرياض.

تفاصيل الحالة

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس: إن الحالة تشمل محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.

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وتشمل تأثيرات الحالة المصاحبة رياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (1- 3) كيلومترات.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان، وقد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.