الليلة تصل لـ 263 ألف جنيه.. 50 صورة ترصد أغلى فندق بشرم الشيخ والغردقة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد من المواطنين والأسر؛ تزامنًا مع انطلاق إجازة نهاية العام الدراسي 2024 وبدء فصل الصيف، بالبحث عن أفضل الفنادق في شرم الشيخ والغردقة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أغلى فندق في شرم الشيخ والغردقة 2024، كما يلي:

منتجع فور سيزون شرم الشيخ

- تتراوح الليلة الواحدة في الغرف من 21 ألف جنيه حتى تصل إلى 36 ألف جنيه.

- يبدأ الجناح في الفندق من 40 ألف جنيه ويصل إلى 263 ألف جنيه.

- يقع منتجع فور سيزون شرم الشيخ في مصر وعلى امتداد واجهة شاطئية خاصة بطول 1 كم.

- يعتبر واحة فاخرة تقع بين الصحراء والشعاب المرجانية.

- يتميز بأشعة الشمس على مدار السنة ووحدات إقامة عصرية أنيقة وإطلالات بانورامية على البحر الأحمر.

- يضم 5 مسابح خارجية، و10 أماكن لتناول الطعام في الهواء الطلق، وسبا شهير جدًا، ونادي كدز فور أوول سيزونز المليء بالترفيه، ومركز غوص مُدار بخبرة ومعتمد من اتحاد مدربي الغوص، بالإضافة إلى أحد أفضل الشعاب المرجانية في المنطقة، وقطار جبلي مائل ينقل الضيوف من القمة إلى الشاطئ.

- يقدم "منتجع فورسيزونز شرم الشيخ" تجربة طهي رائعة تتنوع ما بين المأكولات الآسيوية والإيطالية واللبنانية وأطباق أمريكا اللاتينية.

- يوفر المنتجع برنامجاً خاصاً للضيوف الصغار يشمل أوقاتاً محددة يومياً للألعاب والفنون والحرف اليدوية والأنشطة الثقافية واللعب الباعث على النشاط بما في ذلك منطقة مخصصة للمراهقين فقط بالإضافة إلى خدمات مجالسة الأطفال الاحترافية وكذلك 4 ملاعب تنس.

- يقع "منتجع فور سيزونز شرم الشيخ" على بعد 10 دقائق بالسيارة من مطار شرم الشيخ الدولي و25 دقيقة بالسيارة من خليج نعمة و40 دقيقة بالسيارة من مدينة شرم القديمة مع أسواقها التقليدية.

أغلى فندق في الغردقة 2024:

فندق Calimera Blend Paradise

- يقع في الغردقة، على بعد 1.5 كم من شاطئ جاز أكوامارين، ويوفر أماكن إقامة مع مسبح في الهواء الطلق ومواقف مجانية للسيارات ومركز للياقة البدنية وحديقة.

- يضم مكان الفندق ناديًا للأطفال، ومطعم وحديقة مائية وتراس.

- يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة نقل المطار والغرف والواي فاي المجانية.

- تحتوي جميع الوحدات في المنتجع على تكييف ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وصندوق ودائع آمن وحمام خاص.

- يتميز الفندق بوحدات معينة تطل على المسبح، وتحتوي كل غرفة على شرفة، وتحتوي جميع الغرف في مكان الإقامة على بياضات الأسرّة والمناشف.

-يضم ملعبًا للأطفال.

- تبدأ الليلة من 63 ألف جنيه وتصل إلى 178 ألف جنيه.

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