"الصحة" تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان لوجود مخالفات -(صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 39 منشأة خاصة "لعلاج الإدمان والطب النفسي"، بمناطق المقطم ومدينة بدر، بمحافظة القاهرة، والبدرشين بمحافظة الجيزة، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية؛ لوجود مخالفات بتلك المنشآت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لخطة الوزارة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها، فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص؛ للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتي تروج لأنشطتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وتمارس نشاط علاج الإدمان بدون وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.

من جانبه، أشار الدكتور حسن محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت تنوعت ما بين "عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتشغيل عمالة غير مؤهلة، وحيازة مواد مخدرة، وعدم تطبيق اشتراطات الأمان، كما تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع تلك المنشآت، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.

وأكد "حسن" في بيان، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع المرضى، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.

أضاف أنه يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية وذلك للتأكد من ترخيص المنشآت أو الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 01207474740.