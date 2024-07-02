بعد رأس الحكمة.. أحمد موسى: الحكومة تعلن غدًا عن استثمارات جديدة تصل إلى مليارات الدولارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المقرر أن يعلن غدًا في مؤتمر صحفي عن استثمارات جديدة تصل إلى مليارات الدولارات.

وأوضح "موسى"، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيعقد الثلاثاء، مؤتمر صحفي عالمى، بالعاصمة الإدارية للإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن استثمارات بالمليارات في الساحل الشمالي، مثلما حدث مع مشروع رأس الحكمة ولكن القيمة ستكون أقل نسبيًا.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً عالمياً، غداً الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالي، بعد مرور أشهر من توقيع صفقة تطوير مشروع "رأس الحكمة" بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بـ 150 مليار دولار.