بينهم 22 بندقية خرطوش.. ضبط 36 متهمًا بحوزتهم 42 سلاح ناري ومخدرات أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية؛ استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 36 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن (15 بندقية آلية - 22 بندقية خرطوش – 25 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (36 متهمًا "لـ 27 منهم معلومات جنائية")، وضبط 8 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (1.450 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية)، وضبط 3 متهمين في قضايا متنوعة، وتنفيذ 328 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.