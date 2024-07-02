رفض طعن إسقاط عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقام من حسين محمد حسين، محام، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، المطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من عضوية نادي الزمالك.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، سبق وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين، محام، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، المطالبة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور من عضوية نادي الزمالك.