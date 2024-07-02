وزير الكهرباء يودع العاملين بالوزارة قبل مغادرة مكتبه.. ومصادر: قدم اعتذارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يجتمع حاليا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعدد من العاملين بوزارة الكهرباء الذين توافدوا على مكتبه قبل مغادرته.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن الدكتور محمد شاكر اعتذر عن الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة منذ فترة طويلة إلا أن القرار كان ينتظر التعديل الوزاري.

يذكر أن شاكر من أقدم الوزراء في الحكومة الحالية حيث تولى منصبه منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب.

وأكدت مصادر مطلعة، الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد غدا الأربعاء حيث سيقومون بحلف اليمين الدستورية في القصر الجمهوري.