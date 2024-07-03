وزير الري: سنواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة

كما أكد سويلم في تصريحات صحفية له أن الوزارة ستواصل كافة مجهوداتها لتطوير المنظومة المائية ورفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، وذلك بعقول وأيدي رجال وزارة الموارد المائية والري المخلصين.

ثمّن الدكتور سويلم الثقة الغالية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يعتبرها وسام شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن، والمساهمة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية على جميع الأصعدة لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

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