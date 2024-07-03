فيديو.. نواب الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أدى نواب الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء.

يذكر أن وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء.

وبدأت مراسم أداء اليمين الدستورية بنائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، تلاه نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل المهندس كامل الوزير، أعقبه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر.

وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ضمت الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.