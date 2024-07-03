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شكرا لقرائتكم خبر عن تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى.. معلومات عن مبادرة " ابدأ " الوطنية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت مبادرة " ابدأ" الوطنية، لتطوير الصناعة الوطنية، وتقديم الدعم لأصحاب المصانع، في 29 أكتوبر عام 2022، وذلك لتذليل العقبات، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أوتقنين الأوضاع ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، وكذلك دعم المشروعات الجديدة لزيادة الاستثمارات.ونرصد فى السطور التالية أهم معلومات عن المبادرة ابدأ:
1- مبادرة شبابية وطنية لخريجى البرنامج الرئاسى
2- أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لشباب البرنامج الرئاسى، خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة» فى 29 أكتوبر 2022
3- تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول
4- تعمل بشكل أساسى على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات
5- تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030
6- شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات هى الذراع التنفيذى للمبادرة
7- تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضى بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات
8- تقديم أوجه الدعم اللازم، لتقنين أوضاع للمخالفين
9- تقديم الدعم الفنى والمادى للمتعثرين
10- تدريب للعمالة الفنية من خلال مبادرة معرتك شركتك والتى سجلت 5 دورات متتالية للذكور والإناث
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