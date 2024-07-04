رئيس الوزراء: الإنسان المصري في مقدمة أولويات الحكومة الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أهم أهداف الحكومة خلال الفترة القادمة تتمثل في وضع الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، خاصة ملفات الصحة والتعليم والثقافة، والتي تمثل أهم النقاط التي ستعمل عليها الحكومة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن من أهم أهداف الحكومة أيضًا تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير منظومة الحوار الوطني والتفاعل بين الحكومة وآلية الحوار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد الثقة والتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات اليوم، بحث حلول أزمة انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا جهود توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار على مستوى الجمهورية.

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