ترسانة أسلحة وقضايا مخدرات .. الأمن ينفذ 83 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 222 قطعة سلاح نارى، 351 قضية مخدرات وتنفيذ 83618 حكم قضائى متنوع.

أسفرت جهود الحملات التى نفذتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، عن ضبط عدد 222 قطعة سلاح نارى بحوزة 189 متهًما، وتنفيذ 83618 حكم قضائى متنوع، كما ضبط 351 قضية مخدرات.

كما تم ضبط 47 متهما هاربا، وضبط 19 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23185 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.