شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الحكومة الجديدة.. تنمية وتطوير القرى والمراكز استكمالا لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير القرى والمراكز الريفية، فعلى سبيل المثال تعد مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية التي تستهدف بالأساس تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، ومن ثم يستهدف البرنامج الحالي استكمال هذه المبادرة المحورية للقرى المصرية من خلال الآتى:

-بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين وقد استحوذ قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى كما تستهدف المرحلة الأولى رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى إلى 90% ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60%.



-البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والتي تبلغ التكلفة التقديرية لها 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 21.4 مليون مواطن، يستحوذ قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب على حوالى 57% من تكلفة المرحلة الثانية، كما يستحوذ قطاع الصحة على حوالى 15% كما تستهدف المرحلة الثانية رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي في الريف إلى 80%.

-استكمال مخطط تطوير محطات السكك الحديدية بمراكز المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة التي تخدم القرى والمراكز.



-زيادة معدلات اتصال القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والاتصال بالانترنت وتحسين جودة خدمات الاتصالات.



-تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا في إطار المبادرة الرئيسية "حياة كريمة".



-العمل على الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التي يقدمها شركاء مصر في التنمية للمساهمة في الإسراع من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على نحو يعظم من العوائد التي تحققها المبادرة.



-دعم وحوكمة دور منظمات المجتمع المدنى والجهات غير الهادفة للربح بقرى الريف المصرى في تحويل فقراء الريف المصرى من متلقين للدعم إلى منتجين صغار.