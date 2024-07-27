رئيس الوزراء يبدأ جولة لتفقد مشروعات بمدينة العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية، اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد الخميس الماضي، اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات بالوحدات السكنية بالحي اللاتيني، بمدينة العلمين الجديدة، تمهيدًا لبدء تسليمها للحاجزين، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفني للوزير، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.

ووجه الوزير، إنذارًا شديد اللهجة لشركة المقاولات المنفذة للمشروع، وكلف مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، بمتابعة العمل على مدار الـ24 ساعة، وسرعة إنهاء اللمسات الأخيرة لتشطيب العمارات السكنية التي سيتم تسليمها، والالتزام بأعلى جودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، وسرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، وزراعة أشجار مثمرة على جانبيها، ووضع لافتات ولوحات إرشادية بالموقع، ولوحات بأرقام العمارات.