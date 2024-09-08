احذر.. الجلوس لفترة طويلة يصيبك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني معظم الأشخاص من التهاب وتر العضلة الألوية المتوسطة، المعروف بـ "متلازمة المؤخرة الميتة".

ويتميز هذا الاضطراب بضعف أو عدم نشاط عضلة الألوية المتوسطة، وقد يحدث بسبب الجلوس لفترات طويلة أو القيادة أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات.

ويحذر الخبراء من أن هذه الحالة الصحية قد تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات، مثل: إصابات الركبة وآلام الورك وآلام أسفل الظهر، وفقا لموقع "إن دي تي في".

وقد أصبحت متلازمة المؤخرة الميتة شائعة بشكل متزايد حيث يقضي المزيد من الأفراد أيامهم متكئين على أجهزة الكمبيوتر أو أمام الشاشات.

وقالت الدكتورة جين كونيديس أخصائية العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل: "تعتبر العضلة الألوية الكبرى واحدة من أقوى العضلات في الجسم وأكبر ممتص للصدمات".

وإذا لم تعمل بشكل صحيح، فقد تتسبب في سلسلة من المشكلات المتتالية، من تمزقات أوتار الركبة وآلام عرق النسا، إلى آلام الساق والتهاب المفاصل في الركبتين.

كما أن فقدان الذاكرة الألوية يحدث عندما تصبح العضلات في المؤخرة ضعيفة للغاية بسبب الخمول، لدرجة أنها تبدو وكأنها تنسى كيفية عملها، ما يعني أنها تفشل أو تصبح بطيئة في التنشيط.

وهذا يختلف عن "نوم الساق" أو الذراع بسبب انضغاط العصب. قد يشعر بعض الأشخاص بألم خفيف أثناء الجلوس، لكن معظم الناس لا يشعرون بأي ألم حتى يذهبوا للركض أو المشي.

وقد تؤدي عضلات الألوية البطيئة إلى إرهاق العضلات والمفاصل الأخرى، وخاصة في أسفل الظهر والركبتين.

ولمكافحة هذه المشكلة، من الأفضل دمج دمج النشاط البدني المنتظم وتمارين التمدد والتقوية التي تستهدف عضلات الألوية، لمنع "متلازمة المؤخرة الميتة.

اقرأ أيضا:

ترقيات وفلوس وحب.. 3 أبراج الأكثر حظا قبل انتهاء 2024

واقعة صادمة.. رسام يستعمل الدم البشري في لوحاته وهذا ما حدث له

سهلة وموفرة.. 6 طرق طبيعية تطهر الرئتين من السموم

تحمي من السرطان.. 6 أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال

ثمرة واحدة من هذه الفاكهة تعمل كمنظف للشرايين.. احرص على تناولها