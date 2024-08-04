أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة غدا وسيول أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري. الرئيس السيسى يؤكد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الصناعية

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الذي حظيت بثقة مجلس النواب، في برنامجها الذي يمتد لمده 3 سنوات (2024/2026) تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، لاسيما وما تذخر به مصر من الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة، وفي مقدمة ذلك تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية وتخفيض نفقاته.

يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023/ 2024. للتسجيل ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 اضغط هنا في إطار المتابعة المستمرة من جانب لجنة إدارة أزمة وفاة بعض الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج لعام 1445 هجرية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل الفوري مع هذه الأزمة. "متحدث مجلس الوزراء" يحدد إجراءات يجب اتخاذها تجاه المفقودين فى موسم الحج أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأحد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 61 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025. صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروع "Valley towers " بمدينة حدائق أكتوبر، ليصبح 2406 وحدات جاهزة للاستلام الفوري بدلا من 984 وحدة، وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق. وزير الإسكان يعلن زيادة الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "Valley towers" مكتب التنسيق يعلن تسجيل 61 ألف طالب باختبارات القدرات للثانوية العامة

الحكومة: تخفيض نفقات التصوير السينمائى العالمى بمواقع مصرية وتيسير الإجراءاتوزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص الأمطار المتوقعة خلال هذه الأيام، حيث تتوقع هيئة الأرصاد اعتبارا من اليوم من الأحد 4 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادى الجديد - الأقصر - قنا ) .

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد ارتفاع 80 جنيها ليسجيل مستوى 26680 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لأكثر من 130 ألف شهيد ومصاب تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من فرص أمطار على عدة مناطق حتى الأربعاءسعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 80 جنيها مسجلاً 26680 جنيها

غدا.. طقس شديد الحرارة رطب وسيول أقصى الجنوب والعظمى بالقاهرة 36 درجة