شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة.. ننشر كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، ينشر ”الخليج 365” قائمة الكليات التى تقبل الشعبة العلمية علمى علوم وذلك فى إطار مساعدة طلاب الثانوية العامة على تحديد الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وحدد مكتب التنسيق الجدول الزمنى للتقدم والتسجيل لحجز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكترونى https://tansik.digital.gov.eg، وذلك بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، وهو مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، حتى صباح أمس الأثنين، بلغ 65 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعى الجديد 2024/2025.

جدير بالذكر، أن الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2024/2025، تشمل الآتي:

* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف - طنطا).

* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادى - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).