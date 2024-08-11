جمعت 5 مليون جنيه.. سقوط "مستريحة شربين" في قبضة الأمن بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط إحدى السيدات بالدقهلية، لقيامها بالإستيلاء على قرابة 5 مليون جنيه، من عدد من الأشخاص بدعوى توظيفها لهم.

تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، من عدد 9 أشخاص بتضررهم من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز لقيامها بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها (4.750 مليون جنيه)، نظير توظيفها مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفى بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطها.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.