تامر أمين عن أسباب وفاة الباحثة ريم حامد بفرنسا: "غامضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي تامر أمين، على وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، والتي توفيت بشكل مفاجئ في فرنسا، دون تفاصيل أو بيانات، لافتا إلى أن ريم عادت لباريس يوم الخميس الماضي بعد انتهاء زيارتها لأسرتها بمصر، ورحلت عن الدنيا في ظروف غامضة.

وقال أمين، خلال برنامجه "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، "كلنا عايزين نعرف ما حدث للباحثة المصرية ريم حامد، ولا أستطيع الجزم بأن ريم ماتت أم قتلت حتى تظهر الحقيقة بالدليل".

وأضاف مقدم "آخر النهار"، أن قصة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد مازالت غامضة لحين انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى أن ما تردد حول ما إذا كانت الجريمة اجتماعية أم مخابراتية مجرد تكهنات لا يمكن القطع بها.

وأشار أمين، إلى أن الباحثة ريم حامد كشفت تعرضها لمضايقات قبل موتها في فرنسا وفي أحد المنشورات اتهمت ريم جارتها الفرنسية بتعمد رش مواد مخدرة وحرقها أسفل باب شقتها.

ونوه أمين بأن هناك متابعة دقيقة من قبل الخارجية المصرية لملف ريم حامد، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة.