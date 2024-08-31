شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إسرائيلى: سياسات نتنياهو دفعت آلاف الإسرائيليين إلى التفكير فى الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت القناة الـ12 العبرية أن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة للمشاركة فى الحرب على غزة.

واتهم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالى بينيت سياسات حكومة بنيامين نتنياهو بأنها دفعت العديد من الإسرائيليين إلى التفكير فى الهجرة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من سكان مناطق الشمال يعيشون "لاجئين".

وأوضح بينيت، عبر حسابه على منصة إكس، "مع مرور الشهور، عاد اليأس يتسلل إلى نفوس قطاعات واسعة من الإسرائيليين حيث أدت سياسات الحكومة إلى جعلهم يفكرون بالهجرة الدائمة".

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية استدعت منذ بدء العدوان على غزة 7 أكتوبر 2023، أكثر من 350 ألف جندى احتياط للمشاركة فى الحرب. وخضع أمر الاستدعاء منذ ذلك الحين للتمديد عدة مرات، كان آخرها أمس الأول.