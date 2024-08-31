شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: امتداد قيام قطار الصعيد لمحطة الإسكندرية منتصف الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالسبت، 31 أغسطس 2024 06:03 م
وتضمنت تعليمات هيئة السكة الحديد من خلال مستند حصل عليه موقع النهار التعليمات التالية:-
- قيام قطار 1902 من محطة الإسكندرية إلى أسوان بدلاً من القاهرة إعتباراً من يوم 15 سبتمبر 2024 يتم تعديل رقم قطار 930 مكيف الاسكندرية / القاهرة ليقوم من الإسكندرية برقم 1902 إلى أسوان يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 8:10 مساءا ليصل محطة القاهرة الساعة 12.20 صباحا.
- تعديل بعض الحلقات لتصبح"913-88-89-1902-989" بتركيب قوي 4 عربات اولي اسباني مطور عربة ثانية بوفية 6 عربات ثانية أسباني مطور ).
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