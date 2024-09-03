وزارة التموين توفر حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تطرح شركة مخابز القاهرة الكبرى حلوى المولد بأسعار بسعر 115 جنيها لعلبة الحلوى السادة زنة كيلو جرام، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ145 جنيها، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 285 جنيها وعلبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو بسعر 485 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 825 جنيها " أصناف مميزة، " وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 450 جنيها وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 675 جنيها وعلبة حلوى مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 1100 جنيه "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012