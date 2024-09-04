تحت مظلة الجامعة العربية.. "نقل الكهرباء" تبحث ملفات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد صلاح

عُقد، اليوم، اجتماع ثلاثي مشترك مصري-أردني-سعودي بمقر جامعة الدول العربية تحت رئاسة الوزير المفوض المهندسة جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، بحضور المهندس صلاح عزت، القائم بأعمال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبد الكريم، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والمهندسة إيناس صلاح، مدير عام دراسات الربط.

ومن الجانب الأردني، حضر المهندسة أماني العزام، أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والمهندس سفيان البطاينة، رئيس شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

ومن الجانب السعودي، حضر الدكتور ياسر تركي من وزارة الكهرباء السعودية والوفد المرافق من الدراسات والمشروعات السعودية.

وبحسب بيان، تستمر مصر في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرة إلى أن الربط الكهربائي مع السعودية والأردن يعزز منظومة تبادل الطاقة الكهربائية في المنطقة.

تستهدف الحكومة المصرية المضي في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار كجزء من خطواتها لتأمين وتعزيز التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة. كما تطمح مصر لإضافة 11 ألف ميجاوات لشبكة الكهرباء من مشروعات الربط الدولي حتى عام 2035، من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا والأردن.

ويشمل الاتفاق بين مصر والسعودية التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين. كما تستهدف مصر استكمال تدعيم مشروع الربط الكهربائي القائم حالياً مع الأردن لزيادة قدرته، ويجري حالياً التشاور مرة أخرى بشأن المضي قدماً في دراسات التوسعة.