شكرا لقرائتكم خبر عن معهد المحاصيل الحقلية: إنتاجية الفدان من الأرز فى مصر 4 أطنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن المعهد ينتج أكثر من 19 صنفا من الأرز تم استنباطها من 14 صنفا وهجينا يتم إنتاجها على نطاق تجارى، مشيراً إلى أن المعهد ينتج تقاوى جميع الأصناف بما يحقق نسب التغطية المطلوبة للمساحات المستهدفة بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص، والتى يقوم المزارعون باستخدامها للحصول على إنتاجية عالية.

‏وأضاف خليل فى تصريحات له، أن متوسط إنتاجية الفدان من الأرز فى مصر تبلغ 4 أطنان كمتوسط عام للجمهورية، وهى واحدة من أعلى الإنتاجيات عالميا، ولقد تضاعفت تلك الإنتاجية خلال العقدين الماضيين، فقد كان متوسط إنتاج الفدان 2.4 طن الفدان فى أواخر الثمانينيات للأصناف التقليدية مثل جيرة 171 وجيزة 172، والتى كانت تمكث فى الأرض قرابة الستة أشهر من الزراعة للحصاد.

وأوضح أن البرنامج القومى للأرز اعتمد على إدخال مواد وراثية جديدة بالتعاون مع مركز الأرز الدولى بالفلبين، خاصة التراكيب قصيرة العمر وذات الجودة العالية، ومن ثم إدخال تلك التراكيب فى برامج تربية وطنية لإنتاج أصناف جديدة مختلفة فى الشكل النباتى، وذات قدرة إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والحشرات وذات مرونة عالية فى مواجهة التغيرات المناخية والتى تتصاعد وتيرتها عاما تلو الآخر، كما أن الظروف الجوية فى فصل الصيف تناسب نبات الأرز، حيث يحتاج إلى أجواء مشمسة لا غيوم فيها، عكس الظروف الجوية فى دول جنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن نسبة التغطية بتقاوى الأرز المعتمدة تبلغ نحو 65% من إجمالى المساحة المنزرعة، وتهدف خطة الوزارة إلى تحقيق التغطية الكاملة بالتقاوى المعتمدة والنسب الحالية معقولة، حيث إن المحصول ذاتى التلقيح ويواكب احتياجات السوق المحلية، كما أن المعهد على استعداد لزيادة كميات التقاوى حاليا وهناك طلبات مسبقة للتصدير.