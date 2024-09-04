شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألمانى يزور مصر الأسبوع المقبل.. أول زيارة لرئيس ألمانيا منذ 24 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير مصر الأسبوع المقبل مرافقا إياه وفد اقتصادى لبحث فرص الشراكة والعمل مع الحكومة المصرية.

وأعلن ألكسيس بيلو، المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، أن وفد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية سيصاحب زيارة الرئيس الالماني، فرانك فالتر شتاينماير إلى مصر الأسبوع المُقبل، في أول زيارة لرئيس ألماني إلى مصر منذ 24 عاماً.