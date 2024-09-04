شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة تقليل الاغتراب.. اليوم آخر موعد للتقدم بموقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق موقع التنسيق الإلكترونى، مساء اليوم الأربعاء، باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة للقبول بـ الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، بدلا من مساء أمس الثلاثاء، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

ويُتاح للطلاب تقليل الاغتراب من خلال معامل الحاسب الآلى المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم لتقليل الاغتراب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وعلى أبنائنا الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر إيذانًا بانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.