شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض ملف الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور عبد الهادى القصبى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى.

وحرص زعيم الأغلبية على تهنئة وزيرة التضامن الاجتماعى على توليها المسئولية وثقة القيادة السياسية، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وبدورها أعربت الدكتورة مايا مرسى عن تقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة على الدور الهام الذى تؤديه لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب ودورها التشريعى والرقابى الهام، كما سيكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارة واللجنة فى إطار تضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية، وعلى رأسها ملف الحماية والرعاية والاجتماعية، حيث أن الجميع سواء الحكومة أو مجلس النواب يعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وتمكين المرأة وتعزيز الوعى والاستثمار فى البشر.

كما تم التأكيد على تكامل كافة الجهود خاصة فى ظل التحديات التى تواجه الدولة، وهو ما يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، حيث تم الاتفاق على التعاون بين الوزارة ولجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب من أجل العمل على مواجهة تلك التحديات والعمل على تذليل المشاكل التى تواجه المواطنين.