نيكول سابا تشارك في رمضان 2025 بعد غياب

كشفت الفنانة نيكول سابا عن أعمالها القادمة وذلك خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة "الكات كاتي".
وقالت النجمة اللبنانية في تصريحات صحفية :"هشارك بمسلسل في رمضان 2025 وراجعة بالمسلسل ده بعد غياب كبير".
وتابعت: "وفي أغنية يوم الإتنين هتنزل إسمها "الباب يفوت جمل".
وكانت نيكول سابقا أطلقت كليب أغنيتها الصيفية "الكات كاتي" قبل أسابيع ضمن أعمالها الصيفية هذا العام كما أحيت مجموعة من الحفلات الغنائية في عدد من المحافظات المصرية وسط حضور جماهيري كبير، وتستعد لاستكمال سلسلة حفلاتها داخل وخارج مصر خلال الفترة القادمة.
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