ظافر العابدين يشارك في رمضان 2025 بـ "سكة سلامة"

يواصل الفنان ظافر العابدين التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "سكة سلامة"، والذي يعود به إلى ماراثون دراما رمضان في مصر بعد غياب دام 6 أعوام تقريباً، منذ مسلسل "ليالي أوجيني" إنتاج عام 2018.

نهاية ديسمبر.. موعد مبدئي لانطلاق التصوير

علمت "سيدتي" أن الشركة المنتجة لمسلسل ظافر العابدين الجديد وضعت موعداً مبدئياً لانطلاق تصوير "سكة سلامة" ليكون نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث يواصل المخرج محمد بكير حالياً مرحلة معاينة أماكن التصوير، وكذلك ترشيح الممثلين وتسكين الأدوار؛ إذ إن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

ظافر العابدين يبدأ تصوير "صوفيا" في تونس

وفي سياقٍ آخر، بدأ ظافر العابدين تصوير فيلمه الجديد "صوفيا" مطلع الأسبوع الجاري في تونس، حيث يستمر التصوير لمدة 6 أسابيع من بينها 3 أيام في بريطانيا، وتدور أحداث فيلم "صوفيا" في إطار اجتماعي تشويقي عن رحلة البطل "هشام" بين تونس وإنجلترا وتشابك الأحداث في حياته بعد أن قررت زوجته وتُدعى "إيميلي" اللحاق به مع ابنتهما إلى تونس.

وقال ظافر، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم: "إن صوفيا كان أول عمل سينمائي من كتابتي وظل حبيس الأدراج لمدة 12 سنة لأسباب إنتاجية"، وأكد خلال حديثه بأنه حينما شعر بأن الوقت قد حان لتنفيذ الفيلم بظروف إنتاجية تليق به وتقدمه في مستوى عالي الجودة، قرر بدء التصوير به.

تفاصيل آخر تجارب ظافر العابدين في الدراما المصرية

يُذكر أن آخر مشاركة لظافر العابدين في الدراما المصرية كانت من خلال مسلسل "ليالي أوجيني"، الذي عُرض في موسم رمضان 2018، وشاركت في بطولته مجموعة من النجوم ضمت: ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، انتصار، كارمن بصيبص، وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل، خلال حقبة اﻷربعينيات، يعيش في بورسعيد فريد مع زوجته اللبنانية عايدة وابنتهم نادية بعد زواج تقليدي من دون حب، بينما تأتي من القاهرة كاريمان التي تهرب بعد مشاجرة بينها وبين زوجها أدت إلى مقتله على يديها. كاريمان تهرب من القاهرة إلى بورسعيد وهناك تلتقي "فريد" وأهالي تياترو أوجيني وتخفي عنهم هويتها الحقيقية.

وكان آخر أعماله السينمائية في مصر، فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وقُدم برؤية درامية وسيناريو وحوار كتبه وائل حمدي وأخرجه أمير رمسيس، وشارك في بطولته: صبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل.

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